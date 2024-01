Великобритания направила в Красное море фрегат Richmond, который будет помогать в обеспечении свободы судоходства в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в X глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Вместе с США мы продолжим играть ведущую роль в том, как мировое сообщество отвечает на кризис, и делать все необходимое, чтобы защитить жизни людей и глобальную экономику", - написал он.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.