Великобритания и США запросили заседание СБ ООН по Украине

Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского постпредства при ООН в социальной сети Twitter.

"Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине", - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, заседание, посвященное гуманитарной ситуации в Украине, запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.