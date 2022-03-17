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Великобритания и США запросили заседание СБ ООН по Украине

Великобритания и США запросили заседание СБ ООН по Украине Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.
Другие страны
17 марта 2022 г. 02:30
Великобритания и США запросили заседание СБ ООН по Украине

Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского постпредства при ООН в социальной сети Twitter.

"Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине", - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, заседание, посвященное гуманитарной ситуации в Украине, запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.

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