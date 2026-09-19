Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым

В районе международного аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии были замечены пламя и большое облако черного дыма.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники агентства.

Причина появления огня и дыма пока неизвестна.

Другие подробности произошедшего также не приводятся.