Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 15:34
    Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым

    В районе международного аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии были замечены пламя и большое облако черного дыма.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники агентства.

    Причина появления огня и дыма пока неизвестна.

    Другие подробности произошедшего также не приводятся.

    Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия
    Ər-Riyad hava limanı yaxınlığında alov və qara tüstü görünüb
    Flames, black smoke seen near Riyadh airport

    Последние новости

    01:29

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    01:23

    Трамп: Эрдоган - выдающийся человек

    Другие страны
    01:11

    Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    00:45

    Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и Украине

    В регионе
    00:39

    Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режим

    Внешняя политика
    23:54

    Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирия

    Другие страны
    23:52

    Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС

    Внешняя политика
    23:47

    Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности Украины

    В регионе
    23:34

    В Венгрии обсудили сотрудничество Азербайджана и ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей