Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 15:34
В районе международного аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии были замечены пламя и большое облако черного дыма.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники агентства.
Причина появления огня и дыма пока неизвестна.
Другие подробности произошедшего также не приводятся.
Последние новости
01:29
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
01:23
Трамп: Эрдоган - выдающийся человекДругие страны
01:11
Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
00:45
Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и УкраинеВ регионе
00:39
Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режимВнешняя политика
23:54
Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирияДругие страны
23:52
Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕСВнешняя политика
23:47
Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности УкраиныВ регионе
23:34