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    Ər-Riyad hava limanı yaxınlığında alov və qara tüstü görünüb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 15:47
    Ər-Riyad hava limanı yaxınlığında alov və qara tüstü görünüb

    Səudiyyə Ərəbistanında Ər-Riyad beynəlxalq hava limanı ərazisində alov və böyük qara tüstü buludu müşahidə edilib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə agentliyin mənbələri məlumat yayıb.

    Alov və tüstünün yaranma səbəbi hələlik məlum deyil.

    Hadisənin təfərrüatları açıqlanmır.

    Səudiyyə Ərəbistanı Ər-Riyad
    Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым
    Flames, black smoke seen near Riyadh airport

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