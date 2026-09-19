Ər-Riyad hava limanı yaxınlığında alov və qara tüstü görünüb
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2026
- 15:47
Səudiyyə Ərəbistanında Ər-Riyad beynəlxalq hava limanı ərazisində alov və böyük qara tüstü buludu müşahidə edilib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə agentliyin mənbələri məlumat yayıb.
Alov və tüstünün yaranma səbəbi hələlik məlum deyil.
Hadisənin təfərrüatları açıqlanmır.
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