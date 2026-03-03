Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 17:37
Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Отметим, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД Китая отметил, что КНР выступает против военных ударов по Ирану со стороны Израиля и Соединенных Штатов.
Ван И также призвал израильскую сторону принять конкретные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений.
Последние новости
18:34
Туризм на Ближнем Востоке может потерять до $56 млрд из-за войны Израиля и США против ИранаДругие страны
18:32
Фото
Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религииРелигия
18:25
"Росатом" сообщил о приостановке строительных работ на АЭС "Бушер" в ИранеВ регионе
18:19
Итконен: ЕК не получала новых сведений о состоянии нефтепровода "Дружба"Другие страны
18:17
Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним ВостокомЭнергетика
18:03
SOCAR углубляет энергетическое партнерство с БолгариейЭнергетика
17:59
Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себяЭнергетика
17:58
Генштаб ВС Ирана: Не наносили удары по территории и портам ОманаВ регионе
17:48