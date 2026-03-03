Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 17:37
    Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Отметим, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД Китая отметил, что КНР выступает против военных ударов по Ирану со стороны Израиля и Соединенных Штатов.

    Ван И также призвал израильскую сторону принять конкретные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений.

    эскалация на Ближнем Востоке Гидеон Саар Ван И Китай Израиль Удары по Ирану
    Çin və İsrail XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
    Chinese FM urges Israel to ensure safety of Chinese personnel, institutions
    Ты - Король

    Последние новости

    18:34

    Туризм на Ближнем Востоке может потерять до $56 млрд из-за войны Израиля и США против Ирана

    Другие страны
    18:32
    Фото

    Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религии

    Религия
    18:25

    "Росатом" сообщил о приостановке строительных работ на АЭС "Бушер" в Иране

    В регионе
    18:19

    Итконен: ЕК не получала новых сведений о состоянии нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    18:17

    Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним Востоком

    Энергетика
    18:03

    SOCAR углубляет энергетическое партнерство с Болгарией

    Энергетика
    17:59

    Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себя

    Энергетика
    17:58

    Генштаб ВС Ирана: Не наносили удары по территории и портам Омана

    В регионе
    17:48

    Йоргенсен: Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в ВИЭ

    Энергетика
    Лента новостей