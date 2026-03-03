Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Отметим, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД Китая отметил, что КНР выступает против военных ударов по Ирану со стороны Израиля и Соединенных Штатов.

Ван И также призвал израильскую сторону принять конкретные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений.