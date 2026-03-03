Çin və İsrail XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 17:44
Çinin xarici işlər naziri Van İ israilli həmkarı Gideon Saarla telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, telefon danışığı İsrail tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub, nazirlər Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər.
Van İ qeyd edib ki, Çin İsrail və ABŞ-nin İrana hərbi zərbələr endirməsinə qarşı çıxır.
Van İ İsrail tərəfini Çin vətəndaşlarının və müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün konkret tədbirlər görməyə çağırıb.
