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Вакцина от COVID-19 из Оксфорда прошла первые успешные испытания

Вакцина от COVID-19 из Оксфорда прошла первые успешные испытания Специалистам удалось добиться того, что вакцина способствует повышению иммунитета
Другие страны
15 июля 2020 г. 19:10
Вакцина от COVID-19 из Оксфорда прошла первые успешные испытания

Команда исследователей из Оксфордского университета получила первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса, разработанной ими при содействии англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует в среду британский телеканал ITV.

По его данным, специалистам удалось добиться того, что вакцина способствует повышению иммунитета, и подробные данные на этот счет будут опубликованы в британском медицинском журнале The Lancet. "Реакция иммунной системы в данном случае связана и с антителами, и с Т-клетками (лимфоцитами)", - сообщил информированный источник. "Все внимание сосредоточено сейчас на антителах, но есть все больше свидетельств того, что ответ Т-клеток важен для защиты от коронавируса", - добавил он.

Вместе с тем эффективность вакцины должным образом удастся установить только в результате третьей, заключительной стадии испытаний, которая проходит сейчас в Бразилии. Ранее в Соединенном Королевстве стартовал второй этап клинических испытаний этой вакцины с участием более 10 тыс. добровольцев в возрасте 56 - 69 лет, граждан старше 70 лет и детей 5 - 12 лет. Вначале же - на первом этапе - исследованием было охвачено чуть более тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

AstraZeneca в рассчете на успешные клинические испытания оксфордского препарата уже обеспечила необходимые мощности для производства 2 млрд доз вакцины от нового коронавируса, после того как она будет создана.

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