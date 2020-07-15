Вакцина от COVID-19 из Оксфорда прошла первые успешные испытания

Специалистам удалось добиться того, что вакцина способствует повышению иммунитета

Команда исследователей из Оксфордского университета получила первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса, разработанной ими при содействии англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует в среду британский телеканал ITV.

По его данным, специалистам удалось добиться того, что вакцина способствует повышению иммунитета, и подробные данные на этот счет будут опубликованы в британском медицинском журнале The Lancet. "Реакция иммунной системы в данном случае связана и с антителами, и с Т-клетками (лимфоцитами)", - сообщил информированный источник. "Все внимание сосредоточено сейчас на антителах, но есть все больше свидетельств того, что ответ Т-клеток важен для защиты от коронавируса", - добавил он.

Вместе с тем эффективность вакцины должным образом удастся установить только в результате третьей, заключительной стадии испытаний, которая проходит сейчас в Бразилии. Ранее в Соединенном Королевстве стартовал второй этап клинических испытаний этой вакцины с участием более 10 тыс. добровольцев в возрасте 56 - 69 лет, граждан старше 70 лет и детей 5 - 12 лет. Вначале же - на первом этапе - исследованием было охвачено чуть более тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

AstraZeneca в рассчете на успешные клинические испытания оксфордского препарата уже обеспечила необходимые мощности для производства 2 млрд доз вакцины от нового коронавируса, после того как она будет создана.