Вадефуль: Германия отправит сегодня в Оман самолет для эвакуации своих граждан

Правительство Германии планирует сегодня организовать рейсы для эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль в эфире телеканала Welt TV.

По его словам, первый самолет Lufthansa должен вылететь в Маскат, столицу Омана. Власти страны намерены эвакуировать в первую очередь, пожилых, больных, а также беременных женщин и детей.

По информации авиакомпании, будет использован самолет Airbus A340-300 на 279 мест.