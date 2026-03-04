Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Вадефуль: Германия отправит сегодня в Оман самолет для эвакуации своих граждан

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 13:37
    Вадефуль: Германия отправит сегодня в Оман самолет для эвакуации своих граждан

    Правительство Германии планирует сегодня организовать рейсы для эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль в эфире телеканала Welt TV.

    По его словам, первый самолет Lufthansa должен вылететь в Маскат, столицу Омана. Власти страны намерены эвакуировать в первую очередь, пожилых, больных, а также беременных женщин и детей.

    По информации авиакомпании, будет использован самолет Airbus A340-300 на 279 мест.

    Германия эскалация на Ближнем Востоке эвакуация Йоханн Вадефуль
    Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır
    Wadephul: Germany to send plane to Oman today to evacuate its citizens
    Ты - Король

    Последние новости

    14:24

    АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане

    В регионе
    14:23
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:19

    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Энергетика
    13:57

    Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

    Другие страны
    13:50

    В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ

    В регионе
    13:50

    Иранское судно атаковано подводной лодкой у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:46

    Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе

    В регионе
    13:41
    Фото

    Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

    Внешняя политика
    13:40
    Фото

    Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей