Вадефуль: Германия отправит сегодня в Оман самолет для эвакуации своих граждан
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 13:37
Правительство Германии планирует сегодня организовать рейсы для эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль в эфире телеканала Welt TV.
По его словам, первый самолет Lufthansa должен вылететь в Маскат, столицу Омана. Власти страны намерены эвакуировать в первую очередь, пожилых, больных, а также беременных женщин и детей.
По информации авиакомпании, будет использован самолет Airbus A340-300 на 279 мест.
Последние новости
14:24
АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в ТаджикистанеВ регионе
14:23
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:19
Иран вновь атаковал НПЗ Saudi AramcoЭнергетика
13:57
Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и ШиразеДругие страны
13:50
В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭВ регионе
13:50
Иранское судно атаковано подводной лодкой у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:46
Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионеВ регионе
13:41
Фото
Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнованияВнешняя политика
13:40
Фото