    Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 14:16
    Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır

    Almaniya hökuməti bu gün Yaxın Şərq ölkələrindən vətəndaşlarının təxliyəsi üçün aviareyslər təşkil etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Yohann Vadeful "Welt TV" telekanalının efirində bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, ilk "Lufthansa" təyyarəsi Omanın paytaxtı Maskata uçmalıdır. Almaniya hökuməti, ilk növbədə, yaşlıları, xəstələri, həmçinin qadınlar və uşaqları evakuasiya etmək niyyətindədir.

    Aviaşirkətin məlumatına görə, vətəndaşların təxliyəsi üçün 279 yerlik "Airbus A340-300" təyyarəsindən istifadə olunacaq.

    Yohann Vadeful Almaniya Yaxın Şərq oman
    Вадефуль: Германия отправит сегодня в Оман самолет для эвакуации своих граждан
    Wadephul: Germany to send plane to Oman today to evacuate its citizens

