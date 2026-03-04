Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 14:16
Almaniya hökuməti bu gün Yaxın Şərq ölkələrindən vətəndaşlarının təxliyəsi üçün aviareyslər təşkil etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Yohann Vadeful "Welt TV" telekanalının efirində bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, ilk "Lufthansa" təyyarəsi Omanın paytaxtı Maskata uçmalıdır. Almaniya hökuməti, ilk növbədə, yaşlıları, xəstələri, həmçinin qadınlar və uşaqları evakuasiya etmək niyyətindədir.
Aviaşirkətin məlumatına görə, vətəndaşların təxliyəsi üçün 279 yerlik "Airbus A340-300" təyyarəsindən istifadə olunacaq.
