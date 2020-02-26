В Южной Корее число зараженных коронавирусом растет

Южная Корея зарегистрировала 115 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 261, скончались двенадцать.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве.

Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы.По данным KCDC, из числа новых случаев 33 обнаружены в городе Тэгу, еще 49 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные - из разных районов по всей стране. Скончались 12 человек, выздоровели 24, анализы еще 20 716 человек в работе.KCDC также сообщила, что один из зараженных в провинции Кёнсан-Пукто был в группе туристов, которая недавно посетила Израиль с паломничеством.