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    В ЮАР мужчина напал с ножом на прихожан мечети

    Жертвами нападения тали два человка© Flickr / andy_carter

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Жертвами нападения с ножом в мечети в ЮАР стали два человека, нападавший ликвидирован. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

    "Нападение на мечеть Мальмсбери привело к трем смертям. Следователи на данный момент прочесывают местность в поисках улик после того как два человека умерли от ножевых ранений в Мальмсбери сегодня утром. Нападавший с ножом ликвидирован полицией", — сообщает полиция в Twitter.

    Южноафриканский новостной портал News24 также сообщает, что в результате нападения несколько человек получили ранения.

    По словам очевидцев, нападение совершил, предположительно, иностранец в возрасте около 30 лет. Отмечается, что до совершения атаки он не выглядел подозрительным.

    "Этот парень не спешил — он был спокоен — он не бежал, он ушел. У него был большой нож", — сообщил один из прихожан мечети.

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