В ЮАР двух молодых людей обвиняют в мошенничестве на 3 млрд долларов

В ЮАР произошел инцидент с предполагаемой финансовой аферой на более чем 56 млрд рандов (свыше 3,5 млрд долларов США). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, братья из Дурбана 17-летний Амир Каджи и 20-летний Раис Каджи обвиняются в том, что создали фина

В ЮАР произошел инцидент с предполагаемой финансовой аферой на более чем 56 млрд рандов (свыше 3,5 млрд долларов США). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, братья из Дурбана 17-летний Амир Каджи и 20-летний Раис Каджи обвиняются в том, что создали финансовую пирамиду под видом криптовалютной инвестиционной платформы, потом заявили о ее "взломе" и скрылись с обманным способом полученными средствами в Великобританию.

Братья основали в 2019 году компанию AfriCrypt, которая была разрекламирована как платформа по инвестициям в майнинговую компанию. Вкладчикам обещали доход до 10% в сутки. Однако позднее Каджи объявили клиентам о "взломе" хакерами торговой площадки и пропаже 69 тыс. биткойнов. При этом клиентов попросили не беспокоиться и не сообщать в правоохранительные органы, обещая взамен быстро поправить положение и восстановить получение прибыли. На самом деле, как утверждают адвокаты, нанятые впоследствии пострадавшими, мошенники вывели из страны инвестированные средства и сбежали в Великобританию.

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что, по словам инвесторов, основатели AfriCrypt предлагали им вкладывать средства путем электронного перевода на счет в одном из четырех крупнейших банков ЮАР - First National Bank (FNB), откуда, по их словам, деньги бесследно исчезли. Представитель банка Надиа Махарадж отвергла какую-либо связь с AfriCrypt": "FNB подтверждает, что не имеет каких-либо банковских отношений с Africrypt, - сказала она. - Следуя политике конфиденциальности в отношении клиентов, FNB не может предоставить какую-либо информацию по определенным банковским счетам".

Финансовый регулятор ЮАР заявил, что данное дело не подпадает под его юрисдикцию и что, по его мнению, в данном случае не идет речь о предоставлении какой-либо финансовой услуги или финансового продукта.

Высокий суд столичной провинции Хаутень в ЮАР выдал постановление о ликвидации компании Africrypt с отсрочкой приведения в исполнение до 19 июля 2021 года.

По данным ведущей мировой компании финансовой аналитики в сфере блокчейна Chainalysis, подобные мошеннические схемы в 2020 году стали самыми популярными на планете.