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В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 05:03
В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NHK.

В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.

По данным агентства Kyodo, власти префектуры Кагава в ближайшее время откроют штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа.

Агентство также сообщает, что около 330 тыс. кур забьют на местной птицефабрике.

Власти также обратились к Силам самообороны Японии с просьбой направить к ним группу для проведения ликвидации. При этом за прошедшие четыре дня в префектуре уже погибли 3,8 тыс. зараженных кур.

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