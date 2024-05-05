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Южная Корея и США проведут учения в сфере кибербезопасности

Южная Корея и США проведут учения в сфере кибербезопасности Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в многонациональных киберучениях под руководством Соединенных Штатов на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.
Другие страны
5 мая 2024 г. 11:44
Южная Корея и США проведут учения в сфере кибербезопасности

Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в многонациональных киберучениях под руководством Соединенных Штатов на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

По данным журналистов, в онлайн учениях Cyber Flag, которые пройдут с воскресенья по субботу в американском штате Вирджиния, примут участие девять военнослужащих Южной Кореи. Целью учений является улучшение навыков многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника.

Киберкомандование США проводит подобные учения с 2011 года ежегодно, Южная Корея принимает участие в них третий раз, впервые присоединившись в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya ABŞ-ın kiber təlimlərində iştirak edəcək

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