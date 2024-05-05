Южная Корея и США проведут учения в сфере кибербезопасности

Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в многонациональных киберучениях под руководством Соединенных Штатов на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.

Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в многонациональных киберучениях под руководством Соединенных Штатов на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

По данным журналистов, в онлайн учениях Cyber Flag, которые пройдут с воскресенья по субботу в американском штате Вирджиния, примут участие девять военнослужащих Южной Кореи. Целью учений является улучшение навыков многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника.

Киберкомандование США проводит подобные учения с 2011 года ежегодно, Южная Корея принимает участие в них третий раз, впервые присоединившись в 2023 году.