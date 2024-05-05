О нас

Балтийская сельдь оказалась под угрозой вымирания

Балтийская сельдь оказалась под угрозой вымирания Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю.
Другие страны
5 мая 2024 г. 12:33
Балтийская сельдь оказалась под угрозой вымирания

Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

Норвегия, обеспечивающая более половины мирового объема выращенного лосося, в прошлом году экспортировала продукцию на $17 млрд. Правительство нацелено к 2050 году нарастить производство в пять раз. Однако успехи аквакультуры поставили под угрозу балтийскую экосистему.

По данным ученых, популяция балтийской сельди сократилась на 90% с 1960-х годов, что может привести к коллапсу и нарушению биоразнообразия в регионе. Еврокомиссия предлагала полностью запретить ее вылов, однако страны Балтии заблокировали это решение в защиту рабочих мест и экономических интересов.

В настоящее время квоты на вылов устанавливаются по странам, но суда свободно их превышают. Бьёрн Лундгрен, шведский производитель ферментированной сельди, ранее выпускавший более 5 тыс. банок в год, теперь с трудом заполняет 1 тыс. из-за нехватки сырья.

"Ответ прост — запретить весь промысел сельди, не предназначенной для употребления в пищу", — заявил он.

Норвежская ассоциация признает, что лососеводство требует рыбной муки и жира, составляющих 30% корма. Дальнейшее сокращение затруднено, поскольку семга нуждается в омега-3 жирах из морских организмов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baltik siyənəkləri nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir

Самое важное

Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi