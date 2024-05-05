Балтийская сельдь оказалась под угрозой вымирания

Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю.

Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg.

Норвегия, обеспечивающая более половины мирового объема выращенного лосося, в прошлом году экспортировала продукцию на $17 млрд. Правительство нацелено к 2050 году нарастить производство в пять раз. Однако успехи аквакультуры поставили под угрозу балтийскую экосистему.

По данным ученых, популяция балтийской сельди сократилась на 90% с 1960-х годов, что может привести к коллапсу и нарушению биоразнообразия в регионе. Еврокомиссия предлагала полностью запретить ее вылов, однако страны Балтии заблокировали это решение в защиту рабочих мест и экономических интересов.

В настоящее время квоты на вылов устанавливаются по странам, но суда свободно их превышают. Бьёрн Лундгрен, шведский производитель ферментированной сельди, ранее выпускавший более 5 тыс. банок в год, теперь с трудом заполняет 1 тыс. из-за нехватки сырья.

"Ответ прост — запретить весь промысел сельди, не предназначенной для употребления в пищу", — заявил он.

Норвежская ассоциация признает, что лососеводство требует рыбной муки и жира, составляющих 30% корма. Дальнейшее сокращение затруднено, поскольку семга нуждается в омега-3 жирах из морских организмов.