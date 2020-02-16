​В Японии возросло число зараженных коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждено среди жителей Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении токийской администрации.

Отмечается, что все эти люди так или иначе контактировали с водителем такси, у которого на этой неделе также диагностировали это заболевание. Большинство из заразившихся участвовали в корпоративном мероприятии в конце января, где присутствовал таксист.

Всего врачи на данный момент проверили около 100 человек, с кем мог контактировать мужчина. Также было подтверждено восемь случаев заражения среди них. Все пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени превысило 400 человек. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.