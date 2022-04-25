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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты Японка Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на земле, скончалась на 120-ом году жизни.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 10:57
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Японка Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на земле, скончалась на 120-ом году жизни.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NHK.

Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году. Она пережила две Мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком нынешним императором Нарухито.

Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119-ый день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.

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Версия на английском языке World’s oldest woman dies in Japan

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