В Японии пуск частной ракеты завершился неудачей

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Японии вторая попытка произвести запуск частной ракеты, которая принадлежит компании Interstellar Technologies Inc., завершилась неудачей. Об этом сообщает NHK, передает Report.

Отмечается, что через несколько секунд после пуска, который состоялся в субботу, 30 июня, в 05:30, ракета длиной 10 метров взорвалась. В результате произошедшего, по данным телеканала, никто не пострадал. В июле 2017 года стало известно, что первый запуск ракеты, полностью сконструированной частной японской компанией Interstellar Technologies, также завершился неудачно.