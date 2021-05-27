В Японии предупредили об угрозе появления "олимпийского" штамма COVID

Ранее сообщалось, что петиция за отмену Игр в Токио собрала 400 тыс. подписей

Проведение летних Олимпийских игр-2020 года в Токио может привести к появлению нового штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил Глава союза врачей Японии Наото Уеяма.

"Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, соберутся здесь — в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады.

Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет назван "олимпийским", что станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет", — цитирует Уеяму Japan Times.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.