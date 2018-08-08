В Японии отменили 133 авиарейса из-за приближения тайфуна "Шаньшань"

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Японии из-за приближения тайфуна "Шаньшань" отменено 133 авиарейса, чьи взлеты и посадки были запланированы в Токио и соседней префектуре Тиба, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Тайфун должен обрушиться на столичный регион ночью. Сейчас его приближение предвещает лишь начавшийся ночью дождь. Давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей. В центре тайфуна скорость ветра составляет до 35 метров в секунду, при порывах до 50 метров в секунду.