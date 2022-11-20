В Японии из-за скандалов ушел в отставку еще один министр

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинул свой пост в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства.

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинул свой пост в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства.

Как передает Report со ссылкой на TACC, об этом сообщило агентство Kyodo.

Таким образом Тэрада стал третьим японским чиновником, лишившимся министерского портфеля за последние 30 дней. Есть подозрения, что в его финансовой отчетности есть нарушения. Кроме того, в документах Терады почти три года подряд умерший человек числился главным бухгалтером.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, принес извинения за отставку третьего подряд министра в его кабмине.

Тем временем, телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники сообщил, что бывший глава МИД Японии Такэаки Мацумото займет должность японского министра по административным делам и коммуникациям вместо Минору Тэрады.