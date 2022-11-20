О нас

В Японии из-за скандалов ушел в отставку еще один министр

В Японии из-за скандалов ушел в отставку еще один министр Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинул свой пост в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства.
Другие страны
20 ноября 2022 г. 16:49
В Японии из-за скандалов ушел в отставку еще один министр

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинул свой пост в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства.

Как передает Report со ссылкой на TACC, об этом сообщило агентство Kyodo.

Таким образом Тэрада стал третьим японским чиновником, лишившимся министерского портфеля за последние 30 дней. Есть подозрения, что в его финансовой отчетности есть нарушения. Кроме того, в документах Терады почти три года подряд умерший человек числился главным бухгалтером.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, принес извинения за отставку третьего подряд министра в его кабмине.

Тем временем, телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники сообщил, что бывший глава МИД Японии Такэаки Мацумото займет должность японского министра по административным делам и коммуникациям вместо Минору Тэрады.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли пять человек
В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли пять человек
20 ноября 2022 г. 16:12
В Египте 12 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
В Египте 12 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
20 ноября 2022 г. 15:48
Туркофоб Менендес и его жена-армянка – фигуранты федерального расследования
Туркофоб Менендес и его жена-армянка – фигуранты федерального расследования
20 ноября 2022 г. 14:50
В Германии сообщили о нехватке боеприпасов для армии на сумму 20 млрд евро
В Германии сообщили о нехватке боеприпасов для армии на сумму 20 млрд евро
20 ноября 2022 г. 14:37
При крушении сверхлегкого самолета на востоке Японии погибли два человека
При крушении сверхлегкого самолета на востоке Японии погибли два человека
20 ноября 2022 г. 10:50
В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом
В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом
20 ноября 2022 г. 10:40
В Непале началось голосование на парламентских выборах
В Непале началось голосование на парламентских выборах
20 ноября 2022 г. 08:59
На Тайване зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
На Тайване зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
20 ноября 2022 г. 07:30
На саммите COP27 решили создать фонд помощи бедным странам от ущерба климатических явлений
На саммите COP27 решили создать фонд помощи бедным странам от ущерба климатических явлений
20 ноября 2022 г. 07:11
На выборах в Малайзии ни одна из коалиций не получила большинство мандатов
На выборах в Малайзии ни одна из коалиций не получила большинство мандатов
20 ноября 2022 г. 06:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi