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Bloomberg: Британию ждет сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета

Bloomberg: Британию ждет сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета Новое правительство Британии ждет крупнейшая финансовая проблема за последние 70 лет.
Другие страны
25 мая 2024 г. 22:50
Bloomberg: Британию ждет сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета

Новое правительство Британии ждет крупнейшая финансовая проблема за последние 70 лет.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

Эксперты считают, что у следующего состава правительства Великобритании возникнут сложнейшие проблемы с наполнением государственного бюджета за 70 лет.

"Задача, ожидающая победителя на выборах, серьёзнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - указано в материале.

Авторы статьи отметили, что британское правительство для наполнения бюджета будет вынуждено решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги или поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму. Ещё один выход - взять новые займы, однако в этом случае в правительстве не выполнят задачу со стабилизацией уровня государственного долга.

Напомним, 22 мая стали известны сроки проведения досрочных выборов в Великобритании. Их назначили на 4 июля, хотя предполагалось, что для этой процедуры будет выбрана более поздняя дата.

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