Bloomberg: Британию ждет сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета

Новое правительство Британии ждет крупнейшая финансовая проблема за последние 70 лет.

Новое правительство Британии ждет крупнейшая финансовая проблема за последние 70 лет.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

Эксперты считают, что у следующего состава правительства Великобритании возникнут сложнейшие проблемы с наполнением государственного бюджета за 70 лет.

"Задача, ожидающая победителя на выборах, серьёзнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - указано в материале.

Авторы статьи отметили, что британское правительство для наполнения бюджета будет вынуждено решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги или поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму. Ещё один выход - взять новые займы, однако в этом случае в правительстве не выполнят задачу со стабилизацией уровня государственного долга.

Напомним, 22 мая стали известны сроки проведения досрочных выборов в Великобритании. Их назначили на 4 июля, хотя предполагалось, что для этой процедуры будет выбрана более поздняя дата.