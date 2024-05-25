Эрдоган назвал сумму ущерба Турции от землетрясений 2023 года

В Турции ущерб от землетрясений 2023 года составил 104 млрд долларов США.

В Турции ущерб от землетрясений 2023 года составил 104 млрд долларов США.

Как передает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей.

"В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 млн человек, составила $104 млрд для нашей экономики", - отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что были разрушены не только дома, но и производственные мощности, основной ущерб был нанесен инфраструктуре городов юго-востока Турции.

Напомним, что 6 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Толчки от турецкого землетрясения ощутили жители Сирии, Ирана и ряда других стран.

Пострадавшие от разрушительных землетрясений получили от турецких властей новые квартиры. По словам Эрдогана, ключи были вручены 7 275 гражданам.