О нас

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу.
Другие страны
25 мая 2024 г. 20:19
Манчестер Юнайтед в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, в финале, прошедшем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, "МЮ" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз, и впервые с сезона-2015/16 стал победителем турнира. Рекорд принадлежит лондонскому "Арсеналу" (14). "Манчестер Сити" побеждал семь раз.

По итогам сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд стал победителем турнира. "МЮ" занял восьмое место.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted” 13-cü dəfə İngiltərə Kubokunun qalibi olub

Самое важное

Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 18:39
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi