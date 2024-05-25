"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу.

Как передает Report , в финале, прошедшем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, "МЮ" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз, и впервые с сезона-2015/16 стал победителем турнира. Рекорд принадлежит лондонскому "Арсеналу" (14). "Манчестер Сити" побеждал семь раз.

По итогам сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд стал победителем турнира. "МЮ" занял восьмое место.