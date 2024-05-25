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В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии

В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии В Париже 25 мая прошла манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, где уже 13 дней продолжаются протесты.
Другие страны
25 мая 2024 г. 23:25
В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии

В Париже 25 мая прошла манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, где уже 13 дней продолжаются протесты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, сотни человек собрались на площади Бастилии, чтобы выразить поддержку борцам за независимость французской заморской территории Новой Каледонии - коренному народу архипелага, канаки.

Колонна манифестантов прошла до площади Оперы. Над шествием возвышались красочные флаги французской заморской территории.

На плакатах участников можно было прочитать: "Да здравствует борьба народа канаки!", "Независимость Новой Каледонии", "Солидарность с народом канаки!", "Время колоний закончилось: независимость народу канаки".

Организатором акции стала ассоциация "Комитет солидарности с народом канаки". Участники осудили политику президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении архипелага, в том числе, навязанную им реформу муниципальных выборов.

Отметим, что протесты в Новой Каледонии вспыхнули 13 мая. Местное население недовольно предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший остров, сообщил, что 3 тыс. полицейских, 130 человек из спецотряда жандармерии, бронемашины и вертолеты останутся на острове для обеспечения порядка. Международный аэропорт в Нумеа останется закрытым до вторника, 28 мая.

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Версия на азербайджанском языке Fransa paytaxtında Yeni Kaledoniyanın müstəqillik hərəkatı iştirakçılarına dəstək aksiyası keçirilib

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