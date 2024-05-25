США и Израиль достигли прогресса по переговорам в связи с заложниками

Израиль и США отмечают прогресс в вопросе возобновления переговоров об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Израиль и США отмечают прогресс в вопросе возобновления переговоров об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По данным его источников, на прошедшей в пятницу в Париже встрече директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр - глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани "достигли прогресса по вопросу возможного возобновления переговоров по заложникам".

Отмечается, что глава "Моссад" изложил участникам встречи "основные пункты обновленной израильской позиции", но не передавал им письменных предложений по сделке с ХАМАС.

По завершении встречи, пишет портал, было решено, что в течение следующей недели переговоры на основе новых предложений будут возобновлены под руководством египетских и катарских посредников при активном участии США. При этом источник портала из числа официальных лиц США признал, что, несмотря на прогресс, "дата нового раунда переговоров пока не определена".

Представитель ХАМАС, слова которого приводит Axios, подчеркнул, что переговоры не возобновятся, пока Израиль не прекратит военные действия в секторе Газа.