Спортсменка из Кении побила мировой рекорд в беге на 10 тыс. метров

Кенийская спортсменка Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров.

Кенийская спортсменка Беатрис Чебет побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Чебет установила новый мировой рекорд в соревнованиях в городе Юджин (штат Орегон, США).

Кенийская легкоатлетка преодолела дистанцию в беге на 10 000 метров за 28 минут 54,14 секунды на этапе Бриллиантовой лиги, тем самым став первой спортсменкой, которой удалось пробежать 10 км менее чем за 29 минут.

Прошлый мировой рекорд принадлежал эфиопке Летесенбет Гидей и был установлен в 2021 году (29 минут 01,03 секунды).

Беатрис Чебет 24 года. Она является серебряным (2022 год) и бронзовым (2023 год) призером чемпионатов мира в беге на 5 000 метров.