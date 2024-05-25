Страны G7 поддержат создание вакцин и развитие "зеленой" энергетики в Африке

Страны Группы семи (G7) намерены оказать финансовую поддержку странам Африки для создания "устойчивой экосистемы" по производству лекарств и вакцин, а также поддерживать "зеленый переход" в энергетике.

Страны Группы семи (G7) намерены оказать финансовую поддержку странам Африки для создания "устойчивой экосистемы" по производству лекарств и вакцин, а также поддерживать "зеленый переход" в энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи глав Минфинов и центробанков стран G7, состоявшейся в северном городе Стреза.

В заявлении отдельно упомянуто о намерении предоставить до $150 млн в виде грантов и коммерческого капитала, а также привлечь $3 млрд инвестиций из частного сектора для создания "зеленой инфраструктуры" в африканских странах.

"В ответ на призыв наших африканских партнеров создать устойчивую экосистему для разработки и производства вакцин и заполнить разрыв между местным спросом и местным производством мы взяли на себя обязательство поддержать Акселератор производства вакцин для Африки (AVMA), инициированный Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi) в рамках председательства Германии в G7 в 2022 году", - говорится в документе.

Также министры заявили о готовности поддерживать переход к "зеленой" энергетике в развивающихся странах. В этом контексте была упомянута "аналитическая работа", которая проводится в Замбии, Демократической Республике Конго, Бурунди и Малави. Также в коммюнике говорится о намерении запустить в Африке информационную платформу по этой теме до конца года.