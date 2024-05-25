О нас

Центр по переработке урана в Иране назвали в память погибшего президента Раиси

Центр по переработке урана в Иране назвали в память погибшего президента Раиси Ядерный центр по переработке урана, расположенный неподалеку от города Исфахан, назван в честь погибшего при крушении вертолета президента республики Ибрахима Раиси. Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба центра.
Другие страны
25 мая 2024 г. 23:01
Центр по переработке урана в Иране назвали в память погибшего президента Раиси

Ядерный центр по переработке урана, расположенный неподалеку от города Исфахан, назван в честь погибшего при крушении вертолета президента республики Сейеда Ибрахима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба центра.

"В знак признания особого внимания президента к развитию атомной промышленности и ядерных технологий в стране, ядерная зона Исфахана названа именем мученика аятоллы Раиси" - сообщили в центре.

Центр по переработке урана расположен рядом с Исфаханом в центре республики. Сооружение имеет несколько десятков цехов и занимает площадь около 60 га. Оно выполняет главную роль в цикле создания ядерного топлива в Иране. В феврале 2024 года на территории центра началось строительство четвертого исследовательского ядерного реактора мощностью 10 МВт.

По информации агентства Tasnim, это реактор бассейнового типа, в качестве замедлителя будет применяться легкая вода, а ядерным топливом послужат оксиды урана и алюминия. Установка представляет собой источник мощного потока нейтронов с высокой плотностью, которые направят на производство изотопов, широко используемых в промышленности и фармацевтической деятельности. Мощности реактора удовлетворят не только все внутренние потребности страны, но и предоставят Ирану возможность экспорта этой продукции на международном уровне.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi