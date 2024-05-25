Центр по переработке урана в Иране назвали в память погибшего президента Раиси

Ядерный центр по переработке урана, расположенный неподалеку от города Исфахан, назван в честь погибшего при крушении вертолета президента республики Ибрахима Раиси. Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба центра.

Ядерный центр по переработке урана, расположенный неподалеку от города Исфахан, назван в честь погибшего при крушении вертолета президента республики Сейеда Ибрахима Раиси.



Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба центра.

"В знак признания особого внимания президента к развитию атомной промышленности и ядерных технологий в стране, ядерная зона Исфахана названа именем мученика аятоллы Раиси" - сообщили в центре.

Центр по переработке урана расположен рядом с Исфаханом в центре республики. Сооружение имеет несколько десятков цехов и занимает площадь около 60 га. Оно выполняет главную роль в цикле создания ядерного топлива в Иране. В феврале 2024 года на территории центра началось строительство четвертого исследовательского ядерного реактора мощностью 10 МВт.

По информации агентства Tasnim, это реактор бассейнового типа, в качестве замедлителя будет применяться легкая вода, а ядерным топливом послужат оксиды урана и алюминия. Установка представляет собой источник мощного потока нейтронов с высокой плотностью, которые направят на производство изотопов, широко используемых в промышленности и фармацевтической деятельности. Мощности реактора удовлетворят не только все внутренние потребности страны, но и предоставят Ирану возможность экспорта этой продукции на международном уровне.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.