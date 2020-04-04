​В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 4 134 человек

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Число выявленных случаев COVID-19 в Японии достигло 4 134, включая 712 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.

Всего за субботу были обнаружены 292 новых случая, из них 118 - в Токио. Власти города уже увеличили число больничных коек, предназначенных для заразившихся COVID-19, с 750 до 900. Это планировалось сделать к понедельнику, но рост заражений заставил ускорить работы.

Погибли 94 человека. Состояние 73 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 1 133 человека.