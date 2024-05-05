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Салливан: Помощь США не изменит ситуацию в Украине в ближайшее время

Салливан: Помощь США не изменит ситуацию в Украине в ближайшее время Недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя.
Другие страны
5 мая 2024 г. 09:34
Салливан: Помощь США не изменит ситуацию в Украине в ближайшее время

Недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой Financial Times в Вашингтоне.

Салливан отметил, что по-прежнему ожидает успехов российской армии в Украине "в ближайший период". По его словам, не стоит ждать нового контрнаступления Украины раньше 2025 года. При этом его перспективы будут в очень значительной степени зависеть от одобрения Конгрессом и Белым домом потенциальных последующих пакетов помощи, указал помощник американского лидера.

При этом Салливан считает, что полученная помощь поможет Киеву удержать фронт и подготовить почву для ответных действий. Однако он отметил, что эти прогнозы будут актуальны, только если Джо Байден сможет переизбраться на пост президента США в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Ceyk Sallivan: 2025-ci ilə qədər Ukraynanın yeni əks-hücumunu gözləmək lazım deyil

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