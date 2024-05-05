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США выдвинули условие по оборонному пакту с Саудовской Аравией

США выдвинули условие по оборонному пакту с Саудовской Аравией США не станут заключать оборонительный пакт с Саудовской Аравией без нормализации Эр-Риядом отношений с Израилем.
Другие страны
5 мая 2024 г. 11:03
США выдвинули условие по оборонному пакту с Саудовской Аравией

США не станут заключать оборонительный пакт с Саудовской Аравией без нормализации Эр-Риядом отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном изданием в Вашингтоне.

По словам Салливана, это "всестороннее видение" американской стороной ситуации, необходимое для установления мира на Ближнем Востоке. Оно включает "достижение взаимопонимания между США и Саудовской Аравией вкупе с нормализацией отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом в сочетании со значимыми шагами в интересах палестинского народа".

"Все это должно собраться воедино, невозможно отделить одну часть от других", - добавил он.

Эр-Рияд ведет переговоры с Вашингтоном о заключении оборонительного пакта. Взамен на гарантии безопасности Саудовская Аравия может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем. В качестве возможных альтернатив Вашингтон готов предложить Эр-Рияду статус "основного союзника вне НАТО" или заключить пакт, аналогичный соглашению между США и Бахрейном.

В рамках этого соглашения страны договорились сотрудничать в военно-технической и разведывательной сферах, а также противостоять "любой внешней агрессии" после проведения двусторонних консультаций.

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