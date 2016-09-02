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    В Японии арестовали тысячу человек для предотвращения войны мафии

    Под арестом оказались члены Ямагути-гуми и Кобэ Ямагути-гуми

    Баку. 2 Сентября. REPORT.AZ/ В Японии за последние полгода, с марта 2016 года, были задержаны 976 человек, чтобы избежать войну между двумя мафиозными группировками.

    Как передает Report, под арестом оказались члены крупной группировки "Ямагути-гуми" и отклонившейся от нее "Кобэ Ямагути-гуми".

    Правоохранители заявили, что это было для предотвращения межклановой войны.

    "После раскола группировок полицейские без устали арестовывают их членов даже за случайные стычки и порчу имущества", - отметил один из мафиози.

    Он также рассказал, что каждый арест заставляет клан тратить деньги на адвокатов, что негативно сказывается на финансовой состоятельности.

    Сообщается, что группировки вели переговоры, которые так и не закончились успехом. Были убиты высокопоставленные члены обеих группировок.

    В ходе полицейских рейдов оба клана подняли плату за членство: за право присоединиться к "Ямагути-гуми" нужно выложить около 4 тысяч долларов, а приобщиться к "Кобэ Ямагути-гуми" можно за сумму от тысячи до четырех тысяч долларов.

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