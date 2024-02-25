В Японии анонсировали введение новых санкций против России

Япония планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций.

Япония планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал NHK, сославшись на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.

В материале отмечается, что 24 февраля лидеры государств - членов "Большой семерки" (G7) провели переговоры в онлайн-формате. На мероприятии глава японского правительства призвал зарубежных коллег проявить солидарность в поддержке Киева и введении рестрикций против Москвы. По его словам, эти шаги необходимы для достижения долгосрочного и справедливого мира в Украине.

"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", - говорится в публикации.