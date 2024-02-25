О нас

В Японии анонсировали введение новых санкций против России

В Японии анонсировали введение новых санкций против России Япония планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 10:11
В Японии анонсировали введение новых санкций против России

Япония планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал NHK, сославшись на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.

В материале отмечается, что 24 февраля лидеры государств - членов "Большой семерки" (G7) провели переговоры в онлайн-формате. На мероприятии глава японского правительства призвал зарубежных коллег проявить солидарность в поддержке Киева и введении рестрикций против Москвы. По его словам, эти шаги необходимы для достижения долгосрочного и справедливого мира в Украине.

"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi