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    В WhatApp обнаружили сообщение, от которого зависает смартфон

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Пользователи WhatsApp пожаловались на вредоносные сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авторы послания заранее предупреждают получателей о "ловушке". 

    Тем не менее, нашлись пользователи, которые в нее попали.

    "Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение", — говорится в вредоносной рассылке. Затем следуют несколько пробелов и надпись "не нажимай сюда".

    По данным портала, на месте пробелов на самом деле скрыты символы, нажатие на которые вызывает сбой в работе гаджета. При этом пользователи отмечают, что для устранения проблемы необходимо просто перезагрузить смартфон.

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