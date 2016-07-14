В Венесуэле чрезвычайное экономическое положение продлено еще на 60 дней

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Указ о чрезвычайном экономическом положении в Венесуэле продлен еще на 60 дней. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в выпуске правительственного вестника Gaceta Оficial.

Президент страны Николас Мадуро подписал соответствующее постановление еще в январе этого года, чтобы наделить исполнительную власть широкими полномочиями для защиты населения в ходе "экономической войны".

Решение продлить действие указа было принято с учетом того, что "сохраняются чрезвычайные обстоятельства социального, экономического, политического, природного и экологического плана, которые отрицательно влияют на национальную экономику".

За последние полгода в Венесуэле резко обострился товарный и продовольственный дефицит, появившийся на фоне затяжного финансово-экономического кризиса. В мае и июне в некоторых регионах акции протеста граждан против сложившейся ситуации перерастали в столкновения с правоохранительными органами.