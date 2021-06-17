В Великобритании впервые с февраля выявили более 10 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Число случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 10 тыс. за сутки впервые с февраля.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 10 тыс. за сутки впервые с февраля.

Как передает Report, об этом свидетельствует опубликованная в четверг официальная статистика.

Согласно ей, за последние 24 часа отмечены 11 007 новых случаев передачи инфекции. Это самый большой показатель с 19 февраля. Всего же за последние семь дней число случаев заражения выросло на 33,7% по сравнению с предыдущим аналогичным отрезком времени. Общее число инфицированных с момента начала пандемии в марте прошлого года превысило 4,6 млн.

За последние сутки от вызванных коронавирусом осложнений в Соединенном Королевстве умерли 19 человек. Это самая большая цифра с 11 мая. Всего же, согласно правительственным данным, от COVID-19 в стране умерли 127 945 человек.

Главная причина ухудшения эпидемической ситуации - стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса. К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных. На этом фоне британское правительство решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако в начале этой недели "день свободы" был перенесен на 19 июля.