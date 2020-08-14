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В Великобритании объявили о продолжении ослабления карантина

В Великобритании объявили о продолжении ослабления карантина Власти Великобритании объявили, что приступят к дальнейшему ослаблению карантинных мер, введенных для противодействия распространению нового коронавируса, после вынужденной паузы, вызванной ростом числа заразившихся.
Другие страны
14 августа 2020 г. 05:55
В Великобритании объявили о продолжении ослабления карантина

Власти Великобритании объявили, что приступят к дальнейшему ослаблению карантинных мер, введенных для противодействия распространению нового коронавируса, после вынужденной паузы, вызванной ростом числа заразившихся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в четверг на сайте офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Сегодня мы можем объявить о некоторых дальнейших изменениях, которые позволят большему числу людей вернуться к работе и к вещам, которых им не хватало", - приводятся в заявлении слова Джонсона. При этом премьер отметил, что власти при необходимости всегда готовы вновь поставить процесс снятия карантина на паузу или ввести локальные меры для сдерживания отдельных вспышек заболевания.

В сообщении указывается, что благодаря стабилизации ситуации с ростом числа инфицированных с субботы, 15 августа, смогут открыться находящиеся в закрытых помещениях театры, музыкальные и концертные площадки, но с соблюдением строгих правил социального дистанцирования. Возобновят работу также казино, катки и боулинг-клубы, а салонам красоты будет разрешено оказывать все виды услуг при соблюдении санитарных требований. Кроме того, в тестовом порядке на некоторых спортивных мероприятиях разрешат присутствовать небольшому числу зрителей.

При этом ужесточаются наказания за нарушения действующих ограничений. Так, в два раза - до 3,2 тыс. фунтов стерлингов (около 4,2 тыс. долларов США) - вырастут штрафы для тех, кто неоднократно нарушил масочный режим, а для устраивающих вечеринки и другие мероприятия с участием 30 и более посетителей будут введены новые денежные взыскания.

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