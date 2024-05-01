В Варшаве неизвестные пытались поджечь синагогу

Неизвестные в центре Варшавы пытались поджечь синагогу, в результате инцидента пострадавших нет.

Неизвестные в центре Варшавы пытались поджечь синагогу, в результате инцидента пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Раввин Шудрих (главный раввин Польши Михаэль Шудрих - ред.) пишет, что кто-то пытался поджечь синагогу Ножиков, используя коктейль Молотова. Слава богу, никто не пострадал", - написал министр в соцсети "X".

Польские СМИ отмечают, что об инциденте проинформирована столичная полиция, она уже занимается его расследованием.

Синагога имени супругов Залмана и Ривки Ножик (Синагога Ножиков), являющаяся главной синагогой Союза еврейских общин Польши, - единственная сохранившаяся после Второй мировой войны в Варшаве. В 1997 году ее уже поджигали, в результате чего пострадал вестибюль здания.