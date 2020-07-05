В Узбекистане выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 и достигло 9 829.

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 и достигло 9 829.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших в стране за время пандемии составило 31 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6 425. В субботу из больниц были выписаны 174 человека. Сейчас на лечении находятся 3 373 пациента с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, 10 - в критическом.