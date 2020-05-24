​В Узбекистане выявили 17 новых случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 17 и достигло 3 132.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 24 мая 2020 года 10.00 (09:30 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3 132", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из 17 новых случаев 16 выявлены в Навоийской области, один - в Ташкенте.

По данным ведомства, сейчас в стране на лечении находятся 587 пациентов с COVID-19.