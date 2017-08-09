В Узбекистане уделяется особое внимание и развитию транспортных сообщений на международном направлении

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Транспортные пути издревле считались одним из основных источников дохода государства. Со временем транспорт стал неотъемлемой частью нашей жизни.

Как сообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, в Узбекистане за годы независимости произошли существенные институциональные и правовые преобразования в транспортной сфере. В этом деле не стал исключением и автомобильный транспорт. Так, указ президента Республики Узбекистан от 4 июня 2001 года "О демонополизации и совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта" стал основополагающим документом в реформировании сектора. Согласно документу реализованы поэтапные мероприятия по усовершенствованию системы управления, сокращению лишних структур, закончены работы по приватизации государственных объектов.

Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта является специальным уполномоченным государственным органом управления в сфере автомобильного транспорта. Агентством осуществляется поступательная работа по проведению государственной транспортной политики, развитию рынка услуг, а также содействию в обеспечении безопасности перевозок на автомобильном и речном транспорте.

В годы независимости принят ряд законов республики, указов главы государства и постановлений правительства (в целом свыше 130 нормативно-правовых документов), направленных на развитие сферы автомобильного транспорта, дальнейшего улучшения качества и культуры обслуживания пассажиров. Среди них Законы "Об автомобильном транспорте", "О городском пассажирском транспорте", "О безопасности дорожного движения".

На сегодняшний день Узбекистан, наряду со странами Европейской конференции министров транспорта, полностью придерживается квалификационных требований Европейского союза по автомобильным перевозкам.

В результате создания благоприятных условий в республике и развития здоровой конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг из года в год увеличивается количество пассажиров и объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом. Так, если в 2000 году в стране насчитывалось 2032 пассажирских маршрута, то на 1 января 2017 года их количество составило 4351.

Важным новым стимулом для развития сферы стало принятое 10 января текущего года Постановление президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему усовершенствованию системы транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах". Документом предусмотрены в течение 5 лет приобретение 2912 автобусов, открытие 303 новых автобусных сообщений, строительство и реконструкция 74 автовокзалов и автостанций. Также намечено поэтапное внедрение до 1 июля 2018 года в Нукусе и областных центрах системы безналичной оплаты за проезд в городском пассажирском транспорте и дистанционного GPS-наблюдения работы автобусов и микроавтобусов.

К настоящему времени в соответствии с постановлением уже открыт 41 новый автобусный маршрут, приобретены 285 автобусов, начаты работы по строительству 7 новых автостанций и реконструкции 6 существующих. В Андижане, Гулистане и Фергане уже внедрена система дистанционного GPS-наблюдения. А с 1 мая во всех автобусных маршрутах города Андижана внедрена система безналичной оплаты за проезд в пассажирском транспорте.

В Узбекистане уделяется особое внимание и развитию транспортных сообщений на международном направлении. На сегодняшний день свыше 320 перевозчиков республики имеют лицензии на право осуществления перевозок вне страны. Это, в свою очередь, улучшает возможности доставки продукции Узбекистана на мировые рынки.

В целях создания для отечественных автоперевозчиков благоприятных и правовых условий республика заключила ряд международных договоров и двусторонних межгосударственных соглашений. В частности, Узбекистан является участником 9 международных конвенций и 2 соглашений. С 26 странами Европы, Азии и СНГ подписаны двусторонние межгосударственные соглашения об автомобильном сообщении.