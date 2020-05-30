​В Узбекистане продлили карантин до 15 июня

Власти Узбекистана до 15 июня продлили карантинные меры из-за COVID-19, но в благополучных регионах открывают спортивные клубы и разрешат свадьбы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает оперштаб при кабмине страны.

Власти страны с 1 апреля до 1 июня ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы Узбекистана поделили на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановлено транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 15 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Решением спецкомиссии с 1 июня в "желтых зонах" возобновится деятельность риэлторов, организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей, предприятий общепита, обслуживающих госучреждения.

В "зеленых зонах" возобновят работу спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь с 1 июня разрешат проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований. "При этом мероприятия могут проводиться только по месту жительства и количество гостей не должно превышать 30 человек из близких родственников", - добавили в оперштабе.