В Украине "потерялись" пять транспортных самолетов ВВС Индии

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В индийских ВВС заявили о пропаже на территории Украины пяти транспортных самолетов Ан-32 из партии воздушных судов, направленных на ремонт в КБ Антонов, сообщает издание Lenta.Ru со ссылкой на Defense News. На предприятие поступило 40 самолетов, а заказчику вернулось только 35.

Дели заявило о готовности отказаться от контракта с Украиной и искать другие варианты укрепления своей транспортной авиации, информирует Report.

"Ан-32 являются основой создания транспортного флота средней грузоподъемности. Они позволяют нам заменять воздушные суда Avro (британская авиастроительная компания, выпускавшая самолеты до 1963 года). Сложившаяся ситуация диктует завершение совместной с Украиной работы и возможные новые покупки авиатехники", - заявил командир звена майор ВВС в отставке Бихим Сингх (Bhim Singh).

В 2009 году Индия заключила контракт в 400 млн. долларов с концерном "Укрспецэкспорт" на модернизацию 104 самолетов Ан-32. По условиям договора, 40 самолетов направлялись для ремонта и модернизации на государственный авиастроительный концерн "Антонов", еще 64 должны были восстанавливаться на месте, в индийском городе Кашпур. Налаживать предприятие на индийской военно-воздушной базе в Кашпуре должны были украинские специалисты. Проект был рассчитан до 2017 года.

Из 40 направленных на Украину Ан-32 вернулись лишь 35. "Проследить их перемещение не удалось, дипломатические усилия по их поиску не дали результата", - сообщил чиновник индийских ВВС.

Кроме того, в 2014 году остановилась модернизация техники в Кашпуре. На ремонт были поставлены шесть самолетов, но поставки запчастей прекращены, украинские инженеры покинули предприятие.