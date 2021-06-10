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В Туркменистане приступило к работе представительство Управления ООН по обслуживанию проектов

В Туркменистане приступило к работе представительство Управления ООН по обслуживанию проектов 10 июня 2021 года в Конференц-зале Дома ООН в Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвящённое началу деятельности в Туркменистане представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).
Другие страны
10 июня 2021 г. 20:25
В Туркменистане приступило к работе представительство Управления ООН по обслуживанию проектов

10 июня 2021 года в Конференц-зале Дома ООН в Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвящённое началу деятельности в Туркменистане представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие руководители и представители Министерства иностранных дел Туркменистана, Офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане и страновых агентств Организации, а также журналисты местных и зарубежных СМИ. В мероприятии также приняли участие представители посольства Японии в Туркменистане.

В своем выступлении на открытии мероприятия заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев отметил значимость открытия офиса UNOPS в Ашхабаде с точки зрения дальнейшего укрепления международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития под эгидой ООН.

Также было заслушано выступление временно исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Туркменистане, представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд. Она подчеркнула, что открытие представительства UNOPS в стране призвано оказать важный вклад в реализацию проектов, осуществляемых совместно со всеми агентствами ООН на национальном и региональном уровнях.

Посредством видеоконференцсвязи на мероприятии выступила Фрея фон Грооте, директор Многостранового офиса UNOPS в Австрии. Она рассказала участникам встречи о приоритетных направлениях деятельности UNOPS и выразила надежду на тесное сотрудничество с правительством Туркменистана и страновой командой ООН в процессе осуществления проектов, в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата. Г-жа Фрея фон Грооте также вкратце рассказала о целях и этапах реализации нового грантового проекта, нацеленного на укрепление системы здравоохранения Туркменистана, осуществляемого в сотрудничестве с Японией.

Открытие представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) является важным этапом в реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

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Версия на английском языке Representation of UN Office for Project Services starts its work in Turkmenistan

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