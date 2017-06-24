В Турции за неделю обезврежены 53 террориста

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Турции за неделю нейтрализованы 53 террориста PKK.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сoобщил Генштаб ВС Турции.

Как следует из сообщения, антитеррористические операции организованы в провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Бингель, Элазыг и Сиирт.

Изъяты 3 гранатомета, 4 пулемета, 19 винтовок, 2 снайперские винтовки, 6 пистолетов, 9 единиц охотничьего оружия и 47 ручных гранат, уничтожены 17 самодельных взрывных устройств.

Силы безопасности Турции в ходе антитеррористических операций изъяли 3890 кг нитрата аммония, 463 газовых баллона, 22 минометных боеприпаса,25 снарядов для гранатометов, пять мин, 5123 единицы патронов и др.

В результате антитеррористических операций за последнюю неделю уничтожены 58 укрытий террористов.