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    В Турции за месяц уничтожили 274 террориста РКК

    В ходе антитеррористических операций ранения получили 46 сотрудников сил безопасности© Foto: "Anadolu"

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции ведут эффективную борьбу с террористами РКК как на территории страны, так и за ее пределами.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, в результате антитеррористических операций, проведенных с 1 по 31 мая при поддержке с воздуха, уничтожены 274 террориста РКК.

    За указанный период от рук террористов РКК погибли 13 сотрудников сил безопасности и один мирный житель, еще один получил ранения.

    В ходе антитеррористических операций ранения получили 46 сотрудников сил безопасности.

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