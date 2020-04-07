​В Турции ввели запрет на продажу медицинских масок

В Турции рассказали о новых мерах, которые будут предприниматься в республике в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТRT.

"Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на (государственном портале) "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена".

Кроме того, Эрдоган также рассказал о строительстве двух специальных госпиталей в районе Стамбула, которые будут предназначены для приема пациентов с болезнями, вызванными коронавирусом. "На территории аэропорта им. Ататюрка и в (стамбульском) районе Санджактепе будут созданы две инфекционные больницы. Их строительство завершится через 45 дней, и они начнут работать на благо народа", - добавил президент.