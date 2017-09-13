В Турции в результате взрыва умер представитель правоохранительных органов, еще трое получили ранения

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Турции в результате подрыва самодельной взрывчатки погиб представитель правоохранительных органов, трое военных получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на iha.com.tr, взрыв произошел в поселке Шемдинли провинции Хаккария.

В результате подрыва установленной на дороге самодельной взрывчатки погиб представитель правоохранительных органов, трое военнослужащих получили ранения. Получившие ранения военнослужащие доставлены в провинциальную больницу.