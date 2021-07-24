О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Туниса продлен режим чрезвычайного положения

В Туниса продлен режим чрезвычайного положения Власти Туниса продлили на шесть месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года.
Другие страны
24 июля 2021 г. 05:55
В Туниса продлен режим чрезвычайного положения

Власти Туниса продлили на шесть месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу информационное агентство Tunis Afrique Presse (ТАР).

Соответствующий указ президента опубликован в официальном бюллетене Тунисской Республики. Режим чрезвычайного положения продлевается на всей территории страны с 24 июля 2021 года до 19 января 2022 года, отмечается в документе.

Напомним, что чрезвычайное положение в Тунисе действует с 24 ноября 2015 года, когда целью террористов стал автобус президентской охраны. В результате атаки, совершенной в столице республики, погибли 12 человек, еще 16 получили ранения, пишет TAP.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
23 июля 2021 г. 22:12
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
23 июля 2021 г. 21:47
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
23 июля 2021 г. 17:24
Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ
Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ
23 июля 2021 г. 17:01
Керим Велиев назначен начальником Генштаба ВС Азербайджана
Керим Велиев назначен начальником Генштаба ВС Азербайджана
23 июля 2021 г. 16:14
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
23 июля 2021 г. 06:15
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
23 июля 2021 г. 06:09
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
23 июля 2021 г. 05:39
Президент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
22 июля 2021 г. 16:13
Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
ФотоЗарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
22 июля 2021 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi